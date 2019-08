Pensioni, Quota 100 ultimissime: dove sta creando lavoro?

La riforma pensionistica di Quota 100, varata dal Governo Conte nella manovra di bilancio 2019 aveva due principali obiettivi: consentire molte persone di andare in pensione e creare lavoro con il ricambio generazionale.

Stimati 200mila in pensione con Quota 100 nel 2019

Il governo ha modificato le stime su Quota 100 per l’anno in corso, nella manovra di bilancio erano previste 300mila domande, ma in realtà saranno 200mila, con le 150mila già pervenute finora. Nel mese di agosto sono andate in pensione le prime persone che avevano fatto richiesta nei mesi scorsi.

Almeno 70mila conversioni in lavoro

Secondo i consulenti per il lavoro entreranno nel mondo del lavoro 70mila nuovi giovani, a fronte delle 200mila uscite con le pensioni Quota 100 nel 2019. I settori che saranno più inclini al ricambio generazionale saranno quelli dei camerieri e dei cuochi, mentre i lavori ad alta specializzazione non subiranno un buon turn over.

Nei settori più specializzati si parla di 15mila nuove assunzioni, come il ramo Ict e quello della Sanità. Con i profili in uscita nel 2019 le aziende saranno più facilitate a reperire giovani sul mercato, che è in leggera crescita da inizio anno, come mostrano anche i tassi di occupazione e disoccupazione, che sono in trend positivo nell’ultima rilevazione Istat.

Fincantieri invece lancia l’allarme su alcuni lavori tecnici nei quali non riesce a trovare il ricambio generazionale per le persone andate in pensione con Quota 100.