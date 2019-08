Premier League, decide ancora il VAR: Man City-Tottenham 2-2

Un’altra gara spettacolo tra Manchester City e Tottenham, dopo quella in Champions dello scorso anno, con un epilogo simile, considerando l’intervento del VAR all’ultimo minuto, per annullare il gol di Gabriel Jesus. La gara finisce 2-2, con il City che può recriminare le più occasioni avute ma non concretizzate.

Nel primo tempo il Manchester City trova il gol dopo venti minuti con Sterling, su assist di De Bruyne, ma dopo poco arriva il pareggio di Lamela che riporta la gara in corsa per il Tottenham sfruttando un errato posizionamento di Ederson.

Prima della fine del tempo il City riesce a trovare il gol del nuovo vantaggio con Aguero, per andare a riposo sul 2-1. Nella ripresa la squadra di Guardiola sfiora diverse volte il gol del 3-1, ma a pareggiare è Lucas Moura, appena entrato, sugli sviluppi di calcio d’angolo.

Nei minuti finali, giocati ad altissimo ritmo, si ripete la beffa per il Man City, come nella gara di Champions trova il gol a pochi secondi dallo scadere con Gabriel Jesus, ma viene annullato per un tocco di mano di Laporte, che indirizza verso il suo compagno e si torna sul 2-2 finale.