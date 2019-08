Sondaggi elettorali oggi 17 agosto: il partito di Conte al 12%. Renzi sotto al 5%

Secondo gli ultimi sondaggi elettorali di oggi 17 agosto la crisi di governo potrebbe essere un vantaggio per il premier Conte, con l’istituto Noto che ha stimato un suo possibile partito. Da molti mesi la popolarità di Conte è tra le più alte in Italia, complice il suo ruolo istituzionale, che lo ha messo in risalto agli occhi dell’opinione pubblica. Anche tra gli elettori del M5S sarebbe uno dei leader ideali per guidare il Movimento, con oltre il 70% di preferenze.

Un partito di Conte al 12%

La lista guidata dal premier Conte era stata sondata non molto tempo fa, con un buon successo che però era strettamente legato al Movimento 5 Stelle. Come riferisce l’istituto Noto, un possibile nuovo partito di Conte sarebbe meno rilevante se si alleasse col M5S, questo perché molti dei suoi voti arriverebbero proprio dal Movimento guidato da Luigi Di Maio.

In questo scenario, una possibile alleanza Conte-PD è data al 33% dai sondaggi elettorali, che restano comunque da verificare alle urne, con la strategia del “voto utile” che potrebbe ribaltare gli scenari attuali.

Il partito di Renzi sotto al 5%

Secondo alcuni sondaggi elettorali effettuati prima delle europee sul partito di Renzi, non supererebbe quota 5%, in quanto molti dei consensi arriverebbero dalla scissione col PD e dei gruppi parlamentari. Dunque potrebbe essere anche inferiore al 5% indicato, come riferisce il direttore di Noto sondaggi.

Cresce il partito del voto, cala il gradimento per il governo Conte

Prima delle europee gli italiani che volevano le elezioni anticipate erano il 37%, una percentuale che è aumentata a fine luglio al 55%. Oggi l’istituto Noto la stima più alta, nonostante si stia andando verso un cambio di governo e non verso elezioni. Nelle stime delle proiezioni con elezioni anticipate il centrodestra avrebbe avuto la maggioranza assoluta, avendo superato il 50% negli ultimi sondaggi politici.

Il gradimento verso il governo Conte aveva circa il 44% dei consensi, con il punto massimo raggiunto con la trattativa in Europa per evitare la procedura di infrazione. Ma le ultime dinamiche interne con l’apertura della crisi hanno fatto scendere la fiducia degli italiani nel governo gialloverde.