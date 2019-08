Calciomercato Inter, Sanchez primo obiettivo: si punta al prestito

Una nuova idea in casa Inter, dopo quella di Vidal, in uscita dal Barcellona e che potrebbe essere acquistato per 20 milioni, che riguarda l’attaccante del Manchester United, Alexis Sanchez, 30 anni, fuori dal progetto di Solskjaer e che potrebbe essere venduto in prestito, anche per liberarsi del suo ingaggio, da top player.

L’Inter avrebbe già contattato l’agente del giocatore Fernando Felicevich, con il quale ci sarebbe già un accordo di massima. Si lavora al prestito con diritto di riscatto, ma lo United potrebbe concedere una buonauscita a Sanchez, per favorire il suo trasferimento a titolo definitivo.

L’ingaggio complessivo di Sanchez è di 14 milioni di euro a stagione fino al 2022, che porta la dirigenza inglese a voler trovare una squadra al giocatore, per liberare il monte ingaggi. Nel caso del prestito, lo United dovrebbe partecipare al pagamento dell’ingaggio, mentre in caso di cessione a titolo definitivo sarebbe l’Inter a dover discutere un nuovo accordo.