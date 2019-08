Calciomercato Milan, richiesto Serge Aurier al Tottenham in prestito

Il Milan è alla ricerca di un terzino destro ed ha individuato Serge Aurier del Tottenham come possibile rinforzo, considerando che il giocatore francese è in uscita dalla squadra inglese, non più nei piani di Pochettino. Giampaolo lo vorrebbe prendere in prestito con diritto di riscatto, dando rassicurazioni di una sua permanenza a titolo definitivo il prossimo anno.

Con l’arrivo di Aurier il Milan avrebbe un terzino di spinta a destra, a discapito di una fase difensiva più disattenta, ma non disastrosa. Il giocatore arriva dal PSG, quando fu acquistato dal Tottenham nelle passate stagioni, mentre quest’anno non ha preso parte al precampionato estivo, andando, di fatto, fuori rosa.

Il Milan punta al prestito gratuito con diritto di riscatto, dando garanzie per il trasferimento a titolo definitivo il prossimo anno. Giampaolo avrebbe così un giocatore di qualità da alternare in difesa, per avere un assetto più offensivo.