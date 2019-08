Grillo riunisce i big del M5S nella sua villa a Marina di Bibbona

Il ritorno politico di Beppe Grillo avviene a due giorni dal discorso in Aula del premier Giuseppe Conte, con la riunione nella sua villa a Marina di Bibbona (Livorno) tra i vertici del Movimento 5 Stelle. Presenti tra gli altri Davide Casaleggio, Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista e Roberto Fico. Lo rivela in esclusiva Il Tirreno, che ha fornito foto dell’incontro.

Il Governo con il PD al centro delle discussioni

Il M5S deve prendere un’importante decisione nei prossimi giorni, da una parte può aprire al ritorno di Matteo Salvini, che più volte ha mostrato segni di riconciliazione, nel tentativo di un fare un nuovo accordo con il M5S, senza andare ad elezioni anticipate, che al momento sembrano escluse.

Dall’altra parte l’apertura di Matteo Renzi della scorsa settimana, che ha parlato di Governo Istituzionale per mettere in sicurezza i conti del paese insieme al M5S. I vertici dovranno decidere sul da farsi, con la partecipazione di Stefano Patuanelli, al centro dell’attenzione mediatica nell’ultimo periodo, per il suo ruolo di capogruppo al Senato, oltre a Francesco D’Uva, il capogruppo alla Camera ed a Paola Taverna, volto storico del M5S, nonché vicepresidente del Senato.

Nelle ultime ore molti esponenti del PD hanno aperto ad un Governo di legislatura, anche più lungo di quello proposto da Renzi, come Graziano Delrio, capogruppo dem alla Camera, che ha proposto un accordo alla tedesca al M5S. Oggi invece è stato il turno dell’ex premier Romano Prodi, che ha aperto anche lui ad un governo “di ampio respiro” con il M5S.

Grillo avrebbe chiesto di non cadere nella trappola della Lega, dando, di fatto, il suo ok al Governo con il PD, che eviterebbe le elezioni anticipate, come sembra vogliano sia gli elettori del PD che quelli del M5S, stando agli ultimi sondaggi.