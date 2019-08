Hong Kong, migliaia in piazza a chiedere le dimissione della governatrice

Decine di migliaia di persone si sono radunate oggi a Victoria Park, ad Hong Kong, per continuare le proteste contro la governatrice Carrie Lam. Le manifestazioni iniziate per la legge sull’estradizione si sono poi trasformate in una richiesta di dimissione della governatrice e di nuove elezioni.

Uno dei leader della protesta, Bonnie Leung, ha ribadito che è un “giorno di pace”, per sottolineare la protesta pacifica della popolazione, anche oggi sotto la pioggia, che ha riempito la piazza, dopo gli scontri della scorsa settimana con la polizia.

Ieri c’è stata la manifestazione del fronte pro-Pechino, con 400mila partecipanti secondo gli organizzatori e 100mila per la polizia.

Le dimissioni di Carrie Lam placherebbero la protesta ma per il momento la governatrice non sembra intenzionata a lasciare il proprio mandato, con la legge per l’estradizione che per ora è stata accantonata.