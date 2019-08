Instagram darà la possibilità di segnalare “fake news”

Una nuova modalità di Instagram che permetterà, per ora solo negli Stati Uniti, di segnalare le notizie false. Da poche ore è possibile segnalare i post che si ritengono “fake news”, in una specie di esperimento che potrà essere poi allargato anche ad altri paesi. La diffusione delle fake news è in notevole aumento negli ultimi anni ed ha avuto un ruolo anche nelle elezioni politiche.

Le segnalazioni da effettuare ad Instagram avranno due funzioni: dare una prima stima alla piattaforma di quante notizie false sono in circolazione ed “allenare” gli algoritmi dell’applicazione a riconoscere le fake news. Instagram passerà i post segnalati dagli utenti ad un “fact-checker”, che avrà il compito di verificare l’accuratezza della notizia.

Se i post verranno considerati falsi, non verranno eliminati, ma perderanno la visibilità tra le ricerche e la funzione “esplora”, in modo da isolarli e non diffonderli. Per segnalare un post gli utenti possono cliccare sulle “impostazioni” del post e cliccare “Segnala”, facendo apparire un menù a tendina dove spiegare perché si sta effettuando la segnalazione. È stata aggiunta nel menù la voce “informazione falsa”.