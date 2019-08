Inter-Gozzano 2-0, Lukaku subito in gol nell’ultima amichevole

È arrivato l’atteso primo gol con la maglia dell’Inter di Romelu Lukaku, acquistato per 70 milioni dal Manchester United, contro il Gozzano nell’ultimo test amichevole. Il Gozzano è una squadra di Serie C, che però è avanti di condizione rispetto alla squadra nerazzurra. Il prossimo impegno sarà quello di campionato di lunedì 26 agosto contro il Lecce.

Lukaku e Politano archiviano la pratica

Con i gol di Lukaku e Politano, su rigore, i nerazzurri hanno battuto il Gozzano, in un test che serviva anche per testare la condizione del neo acquisto belga, per valutare un suo potenziale utilizzo all’esordio in campionato.

Partito titolare insieme a Lautaro Martinez ha ben figurato, in attesa del prossimo compagno di reparto, che potrebbe essere Alexis Sanchez, con la voce di oggi di un possibile prestito sempre dallo United.

Ancora indisponibile Godin, che sta lavorando a parte per recuperare dall’infortunio muscolare, con possibilità di recupero per la seconda di campionato contro il Cagliari. Antonio Conte ha riproposto la difesa a tre con De Vrij, Skriniar e D’Ambrosio, mentre a centrocampo ha schierato Brozovic con a fianco Vecino e Sensi. Candreva ed Asamoah sugli esterni e come detto Lukaku e Lautaro davanti.