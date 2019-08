Juncker ricoverato d’urgenza per un’operazione alla cistifellea

Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, è stato ricoverato d’urgenza per un intervento di asportazione della cistifellea, denominato “colecistectomia”. Il ricovero è avvenuto in Lussemburgo, nonostante il leader politico fosse in vacanza in Austria. A darne comunicazione la stessa presidenza della Commissione europea con una nota.

Juncker, 64 anni, lascerà tra poco il suo incarico a Ursula von der Leyen dopo l’autunno. Era prevista la sua presenza al G7 il prossimo fine settimana in Francia, che ora potrebbe essere in dubbio.

Non è la prima volta che il presidente della Commissione europea è al centro dell’attenzione mediatica per la sua salute, infatti durante un vertice dell’Organizzazione del Trattato Nord Atlantico, lo scorso anno, Juncker era stato visto mantenere a fatica l’equilibrio. L’episodio era stato giustificato con un attacco di sciatica.