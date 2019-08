Napoli, padre travolto e ucciso mentre teneva il figlio per mano

Una tragedia a Castel Volturno, con un incidente che ha coinvolto un giovane padre di 34 anni, che stava camminando con il figlio di sei anni, quando è stato colpito da un’automobile. L’incidente è avvenuto a via delle Acacie, a Castel Volturno, in provincia di Caserta. L’uomo è morto sul colpo, mentre il figlio sarebbe illeso ma sotto shock.

Il guidatore che ha investito l’uomo, Giorgio Galiero, è fuggito senza prestare soccorso ed è attualmente ricercato. L’auto sarebbe un SUV Bmw X6, con la targa polacca. Secondo alcuni testimoni la vettura avrebbe sbandato per l’alta velocità, finendo addosso all’uomo che passeggiava.

I soccorsi sono arrivati in tempi rapidi, ma i medici del 118 non hanno potuto che constatare la morte dell’uomo. Il figlio era fuggito in lacrime a casa, ritrovato sotto shock. I carabinieri sono al lavoro per rintracciare la vettura, con l’investitore che è accusato di omicidio stradale aggravato per la fuga.