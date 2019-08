Open Arms, l’ispezione conferma l’emergenza sanitaria. Soluzione a breve

L’ispezione ordinata dalla Procura di Agrigento a bordo dell’Open Arms, nave a largo di Lampedusa da oltre 15 giorni, ha riportato le condizioni di emergenza sanitaria a bordo. A bordo sono saliti degli agenti della squadra mobile di Agrigento, insieme a due medici dell’ufficio marittimo che potrebbero dare il via libera allo sbarco.

Il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, nelle prossime ore valuterà il rapporto e deciderà cosa fare. Nelle scorse ore sono sbarcati i 27 minori, dopo l’autorizzazione concessa da Salvini a Conte, che aveva richiesto lo sbarco.

Se il procuratore decidesse di sequestrare la nave, si procederebbe allo sbarco immediato delle 107 persone che sono rimaste sull’Open Arms. L’ispezione avrebbe confermato quanto riferito dal comandante della nave, che sosteneva “insostenibili” le condizioni sanitarie a bordo.

Nelle prossime ore ci saranno le prime iscrizioni nel registro degli indagati nell’inchiesta sul sequestro di persona, aperta nelle scorse ore in seguito ad un esposto della stessa ong spagnola. Per ora Salvini non ha intenzione di far scendere gli altri migranti a bordo e confida nel pronunciamento del Consiglio di Stato a cui il Viminale aveva presentato ricorso dopo la sentenza del Tar del Lazio.