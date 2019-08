Open Arms, la Spagna offre un porto sicuro

Il governo spagnolo ha offerto il porto di Algeciras alla Open Arms, attaccando il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per la sua volontà di chiudere tutti i porti. La proposta è arrivata direttamente dal premier Pedro Sanchez, che si è speso in prima persona per offrire un porto sicuro alla Open Arms, la cui bandiera è spagnola.

He indicado que se habilite el puerto de Algeciras para recibir al #OpenArms. España siempre actúa ante emergencias humanitarias. Es necesario establecer una solución europea, ordenada y solidaria, liderando el reto migratorio con los valores de progreso y humanismo de la #UE. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 18, 2019

Il presidente di Open Arms, Roberto Gatti, ha smentito che l’ong voglia fare rotta verso Algeciras, in Andalusia: “Sono sette ore di viaggio, è impensabile ora in queste condizioni”. Dunque lo stallo resta, nonostante il ministro Salvini abbia da poco postato un tweet nel quale si dice soddisfatto per l’offerta spagnola.

Il premier Sanchez ha spiegato di aver offerto il porto per far fronte all’emergenza umanitaria: Ho indicato il porto di Algeciras disponibile ad accogliere la Open Arms. È necessaria una soluzione europea per gestire in maniera ordinata il flusso migratorio”, queste le parole del primo ministro della Spagna.

Chi la dura la vince. 🔴 LIVE 👉 https://t.co/lhE1KjOKqk pic.twitter.com/h5RDc6p65t — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 18, 2019

Intanto quattro persone si sono lanciate in mare, nel tentativo di raggiungere la costa. Ora si attende la decisione del procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vello, che dovrà decidere se sequestrare la nave e permettere così lo sbarco, dopo le ispezioni che hanno riportato un’emergenza sanitaria.