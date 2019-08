Pensioni Quota 100, gli insegnanti rischiano di non prenderle

Non è detto che gli insegnanti ed il personale ATA che hanno fatto richiesta di pensione con Quota 100 riescano ad entrare nella finestra di settembre. Ci sono dei ritardi accumulati, che mettono in dubbio anche le domande presentate nei termini previsti dalla legge. Nelle scorse settimane si era lanciato l’allarme di mancanza del personale scolastico per la nuova stagione, non è chiaro se il governo stia prendendo tempo per verificare che non rimangano cattedre vuote.

Il turn over nella Pubblica Amministrazione non c’è stato, partirà a novembre e dunque ora per coprire gli insegnanti in pensione entreranno in cattedra chi era già nel sistema, magari come supplente, senza però avere la qualifica di docente ordinario.

Alcuni docenti non sanno se dovranno presentarsi a scuola

Molte persone che non hanno ricevuto conferma che la finestra pensionistica sia quella di settembre, non sanno se dovranno presentarsi a scuola per il primo giorno di lezioni. Oltre al fatto che non hanno preparato l’anno scolastico, visto che erano in uscita.

Secondo quanto riferito il problema è legato ad un ritardo delle pratiche, che ora è difficile sistemare, visto che gran parte del personale è in vacanza.

Cgil: “Il personale Inps sta lavorando duramente”

L’addetto alla Funzione pubblica della Cgil, Gabriele Gilotto, ha affermato che la situazione è nota da tempo: “Il personale Inps sta facendo di tutto per risolvere la mole di lavoro che è arrivata. Ci sono state delle assunzioni per nuovo personale, ma anche per formare i nuovi serve tempo”.

Uil: “Cose fatte in maniera improvvisata”

Duro attacco di Diego Meli, segretario della Uil Scuola, che accusa il governo di aver fatto le cose in maniera improvvisata: “Le cose non sono state programmate nei tempi utili”.

Si dovrà ricorrere ai supplenti per le cattedre vacanti a causa delle pensioni anticipate con Quota 100, questo per una scelta del provveditorato che non ha aperto nuovi bandi per coprire i posti.