PS Plus, critiche per il poco spazio offerto per i salvataggi cloud

Sono arrivate delle critiche alla Sony per il poco spazio messo a disposizione degli utenti in maniera cloud, che permetterebbe di risparmiare spazio sul disco fisico, utile per chi ha una versione meno capiente della PS4. La Sony ha potuto dare questo servizio dal momento che la PlayStation 3 e la PlayStation Vita non hanno più i titoli del mese, con spazio che non verrà utilizzato.

Sony mette a disposizione 100 GB per gli utenti abbonati al servizio PlayStation Plus, ma limita anche il numero di salvataggi a 1000. Proprio quest’ultima limitazione è stata criticata dagli utenti, visto che molti salvataggi occupano poco spazio ma sono frequenti, dunque si fa presto ad arrivare alla soglia limite prevista.

Still gonna complain about PSN's cloud save limit where they have a ridiculous file size cap (100GB) but you can never reach it since they have a quantity limit (1000 saves)

Sony didn't expect anyone to have more than 1000 saves I guess pic.twitter.com/Pk3rUKdSaJ

— Dizzy Ziddy (@dizzy_ziddy) August 14, 2019