Sondaggi politici 18 agosto, chi vuole le elezioni anticipate?

La crisi di governo ha creato uno stallo a livello politico, con le elezioni anticipate che ora sembrano più distanti, dopo l’apertura di Renzi ad un Governo Istituzionale col M5S. Ma secondo gli ultimi sondaggi politici sono pochi gli elettori che effettivamente vorrebbero andare nuovamente alle urne.

Solo il 55% degli elettori della Lega vuole tornare al voto

Il dato più clamoroso è che proprio l’elettorato leghista non è convinto dalle elezioni anticipate, dopo che il suo leader, Matteo Salvini, ha creato ed aperto la crisi di governo. Poco più della metà vorrebbe le urne, ma una gran parte avrebbe preferito continuare con il governo Conte, che comunque era favorevole ai temi leghisti, vista l’ingombranza di Matteo Salvini.

I più favorevoli al voto sono gli elettori di Giorgia Meloni (73%), con Fratelli d’Italia che conferma la crescita delle ultime settimane, con il probabile sorpasso nei confronti di Forza Italia. Nonostante i sondaggi elettorali non favorevoli, gli elettori di Berlusconi spingono per tornare alle urne per elezioni anticipate (56%), consapevoli che Salvini potrebbe fare coalizione con Forza Italia, con gli ultimi sviluppi.

Gli elettori di PD e M5S sono quelli meno propensi per il voto, con una soglia di circa il 40% dei loro elettorati che vorrebbe tornare alle urne.

Conte uno dei più apprezzati in questa fase

Il premier Conte è uno dei più apprezzati sia a livello nazionale, sia all’interno del suo Movimento, essendo stato indicato da Di Maio per il ruolo di presidente del Consiglio. Difatti oltre il 70% degli elettori del M5S lo vedrebbe bene come capo politico. Forse anche grazie al suo ruolo negli ultimi sondaggi elettorali il M5S ha guadagnato oltre un punto percentuali, con conseguente calo della Lega di quasi due punti. Bisognerà vedere dopo gli sviluppi legati al potenziale accordo col M5S come cambieranno i consensi nei sondaggi.