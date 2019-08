Terremoto, scossa di magnitudo 3.5 alle Isole Eolie. Ieri in Romagna

Una scossa di magnitudo 3.5 ha colpito le isole Eolie, alle ore 23.35, secondo quanto riferito dall’Ingv. Il terremoto ha avuto un epicentro a 291 chilometri di profondità e una distanza di 10 chilometri da Malfa, in provincia di Messina.

Al momento non si sono segnalati danni a persone o cose, con la protezione civile che è al lavoro per dare supporto a chi è rimasto in difficoltà.

Terremoto di magnitudo 3.7 vicino Cesena

Una scossa di 3.7 di magnitudo ha colpito la zona di Forlì e Cesena, con una profondità di soli sei chilometri e distante sette chilometri da Premilcuore. La prima scossa è stata segnalata alle ore 18.52.

Non ci sono state segnalazioni di problemi ad edifici o persone, le autorità non hanno dato comunicazione in tal senso.