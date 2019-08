Trump contro i transgender: “Giusto licenziarli”. Polemiche in Usa

Il presidente Donald Trump nuovamente al centro delle polemiche per alcune dichiarazioni sui transgender, che fanno seguito ad una richiesta dell’amministrazione alla Corte Suprema, riguardante la possibilità di licenziamento per chi si dichiara transgender.

Secondo quanto riferito, il Civil Rights Act, la legge che tutela i diritti civili, varata nel 1964, non tutela i transgender, in quanto fa riferimento al “sesso biologico” e non quello acquisito. Se questa linea passasse sarebbe un duro colpo per la comunità LGTBQ, che stanno già alzando la polemica, accusando Trump di violare il principio di uguaglianza.

Le polemiche sembrano non riuscire a fermare l’amministrazione Trump, che vuole sfruttare la Corte Suprema, a maggioranza conservatrice, per riscrivere alcune sentenze storiche, dall’aborto ai diritti dei gay.

Il caso che sarà valutato dai giudici, con sentenza l’8 ottobre, è quello di Aimee Stephens, che ha iniziato a lavorare in una società di pompe funebri nel 2007 come uomo e sei anni dopo ha comunicato al datore di lavoro il suo cambiamento di sesso. Fu licenziato per questo ed ora è diventato un caso nazionale. La Corte d’Appello lo scorso anno aveva dato ragione a Stephens. Ora la parola è della Corte Suprema, che potrà cambiare le carte in tavola sui diritti LGBTQ.