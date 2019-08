Balotelli è ufficiale al Brescia: contratto pluriennale

Dopo le voci dei giorni scorsi, che parlavano di Mario Balotelli vicino al Brescia, ora si è formalizzato l’accordo, con la presentazione ufficiale che avverrà oggi pomeriggio alle 16.45. “Finalmente torno nella mia città”, ha scritto Balotelli confermando l’avvenuta trattativa.

Escluso il Flamengo, che stava trattando con il giocatore quando si è inserito il Brescia, tanto che ha dovuto fare un messaggio in portoghese per scusarsi con i tifosi del club brasiliano.

Dopo tre anni Mario Balotelli torna in Italia, dopo l’esperienza in Francia al Nizza, che non ha portato molti risultati. La sua ultima squadra in Italia è stata il Milan, che non si è mai inserita nella trattativa in quest’occasione.

“Il ritorno al Brescia – si legge in una nota del club – è stato reso possibile dalla volontà del giocatore, desideroso di tornare a casa”, queste le parole che ha diffuto il Brescia.