Calciomercato Juve, l’agente di Dybala a Parigi per trattare col PSG

Paulo Dybala rimane in uscita dalla Juventus, con l’entourage del giocatore che arriverà martedì a Parigi per trattare con la dirigenza del PSG. Dopo lo splendido gol contro la Triestina l’attaccante resta in vendita, con il mancato passaggio in Premier League delle scorse settimane, con la trattativa con United e Tottenham che non si è conclusa.

Al centro della trattativa c’è anche Neymar, che prima deve essere venduto, con il ds del PSG che ha chiesto 100 milioni al Real Madrid, più Varane e Vinicius, ottenendo il rifiuto della dirigenza spagnola.

Con il passaggio di Coutinho al Bayern, che era obiettivo del PSG, ora i francesi hanno fretta di chiudere per Dybala, con le richieste del giocatore che rimangono alte, come furono alte con le squadre inglesi, oltre la questione legale legata ai diritti d’immagine. Il PSG sarebbe una destinazione gradita da Dybala, a differenza del Manchester United.