Oggi l’incontro tra Macron e Putin a Parigi

Previsto per oggi l’importante meeting bilaterale tra Emmanuel Macron e Vladimir Putin, che si terrà nella residenza estiva del presidente francese a Brégançon, a pochi giorni dal G7, che si terrà sempre in Francia, ma al quale dovrebbe essere assente il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, operato alla cistifellea nei giorni scorsi.

La pace in Ucraina il tema principale

La situazione in Ucraina è da troppo tempo irrisolta, con la Russia ancora sanzionata per la sua invasione in Crimea e con Putin che non sembra voler fare un passo indietro a riguardo. La Russia è stata sospesa dal G8 nel 2014, dopo l’annessione della Crimea, che le Nazioni Unite hanno giudicato illegale. Poco dopo è iniziata una guerra in Ucraina dell’est, fra le forze del governo ed i separatisti supportati da Putin.

Il neo-presidente dell’Ucraina, Zelensky, ha più volte chiesto che vengano iniziate le trattative di pace con Putin. A riguardo ha parlato un funzionario francese, che ha chiesto di non essere citato: “Il presidente ucraino Zelensky ha fatto offerte a cui Putin dovrebbe rispondere in maniera positiva. L’Ucraina rappresenta un grave problema di sicurezza in Europa, che va risolto per avere relazioni con la Russia”.