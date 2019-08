Open Arms, ipotesi navi militari per accompagnarla in Spagna

La Spagna ieri ha offerto il porto di Algeciras alla nave Open Arms, in mare da oltre due settimane ed in stallo nelle acque italiane. Oggi il governo di Madrid ha proposto un nuovo porto, a Minorca nella Baleari, che risulta più vicino alla posizione attuale della nave. L’ong aveva rifiutato ieri la proposta del premier Sanchez, sostenendo che sarebbero stati troppi giorni di viaggio per gli oltre 100 migranti.

Toninelli: “Pronti ad accompagnare la Open Arms in Spagna”

La soluzione ipotizzata nelle ultime ore è quella di trasbordare i migranti sulle navi militari della Guardia Costiera, per effettuare il viaggio verso la Spagna e riuscire ad arrivare al porto spagnolo.

La Guardia Costiera si è messa in contatto con il comandante della nave Open Arms, Marc Reig, dando la propria disponibilità ad accompagnarli a Minorca: “Grazie alla Spagna per aver offerto un porto. La nostra guardia costiera è ora a disposizione per accompagnare l’Ong verso il porto spagnolo”, queste le parole del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, che ha poi sollecitato l’Europa per un intervento ordinato.

Non è ancora arrivata la risposta dell’ong spagnola, che deve comunicare se intende accettare l’offerta della Guardia Costiera e mettersi in viaggio verso Minorca.