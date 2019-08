Open Arms: “Portare le persone a Minorca incomprensibile”

Dopo l’offerta del governo spagnolo di un nuovo porto sicuro a Minorca, nelle Baleari, la risposta dell’Ong Open Arms rimane negativa, come nel caso di quello di Algeciras. Dalla nave invitano Italia e Spagna a prendersi le proprie responsabilità e definisce “incomprensibile” la richiesta di andare a Minorca.

A parlare è il presidente di Open Arms, Riccardo Gatti: “Italia e Spagna sembrano aver trovato un accordo, che ci appare del tutto incomprensibile. Con la nostra imbarcazione a 800 metri da Lampedusa, ci chiedono di affrontare un viaggio di 3 giorni per arrivare a Minorca”, questa la posizione ufficiale dell’Open Arms.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, aveva dato disponibilità all’Ong dei mezzi della Guardia Costiera, per effettuare il viaggio verso Minorca.

“Italia e Spagna mettano a disposizione mezzi per far sbarcare il più velocemente possibile i 107 migranti in un porto sicuro”, ha aggiunto Riccardo Gatti sulla questione. Nelle stesse ore il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha ribadito il suo “no” allo sbarco, per questo era intervenuto il premier spagnolo Pedro Sanchez con l’offerta del porto sicuro in Spagna.