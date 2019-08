PlayStation Plus, la data di annuncio dei giochi mensili di settembre

Come ogni fine del mese, si avvicina la data di annuncio della Sony dei giochi gratuiti per il mese successivo, con grande attesa degli utenti, che si aspettano un titolo AAA, stando anche ai rumor degli ultimi giorni.

Una delle ipotesi è che ci possa essere un gioco di EA, come per esempio Battlefield 1, anche per sponsorizzare l’EA Access con un titolo ancora competitivo in rete. Altrimenti c’è chi parla di esclusive che Sony potrebbe mettere a disposizione, come Horizon Zero Dawn, uno dei capitoli più amati e venduti degli ultimi anni.

Come ogni mese, l’annuncio presumibilmente arriverà l’ultimo mercoledì del mese, il 28 agosto, alle ore 17.30, come Sony fa di consuto. Mentre per quanto riguarda il download, i giochi saranno disponibili dal primo martedì di settembre, quindi il 3. L’attesa è molta, con Sony che deve rispondere anche alle critiche degli utenti del PlayStation Plus sui salvataggi cloud, e potrebbe dare in cambio un buon titolo.