PS5, l’uscita svelata a febbraio: tra i giochi anche Last of Us II

Si fanno sempre più insistenti le voci sulla nuova console della Sony, molto attesa dai fan e con molti dettagli che sono usciti nelle ultime settimane, dalla presenza del disco SSD alla potenza migliorata anche rispetto alla PS4 PRO. Non potrebbe essere altrimenti, per una console che punterà forse alla risoluzione 8K, aprendo a sfide grafiche sempre maggiori e mettendo a disposizione delle aziende di sviluppo una capacità di elaborazione notevole.

Uno dei giochi che potrebbe sfruttare la potenza della PS5 è Last of Us II, una delle saghe più amate dei videogiocatori, con un evento previsto per il 1 novembre 2019, uno State of Play interamente dedicato al titolo di Naughty Dog, creatori anche della saga di Uncharted.

Durante questo evento si potrebbe confermare l’arrivo di Last of Us II per febbraio 2020, che anticiperebbe la data di uscita della PS5, visto che è oramai probabile che il gioco uscirà sulla nuova console. Inoltre Sony ha organizzato il PlayStation Meeting per il 12 febbraio 2020, lo stesso evento dove fu presentata la PS4.

Un altro gioco che potrebbe uscire per PS5 è Ghost of Tsushima, che potrebbe uscire compatibile con PS4 ma pronto a sfruttare al meglio le risorse della PS5.