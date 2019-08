Reggio Emilia, si è costituito il killer della barista cinese

Dopo dieci giorni di fuga si è costituito il killer della barista cinese, Hui “Stefania” Zhou, uccisa in un bar di Reggio Emilia nei giorni scorsi. L’uomo di 34 anni è Hicham Boukssin, si è presentato in caserma alle ore 2.30 circa per costituirsi. Le indagini delle forze dell’ordine lo avevano già identificato ed era in fuga da dieci giorni.

La ragazza di 25 anni era stata uccisa a colpi di coltello nel suo locale lo scorso 8 agosto. Era avvenuto tutto in pieno giorno e c’erano stati dei testimoni, che hanno aiutato la polizia ad identificare l’uomo, che era ricercato. Secondo le ricostruzioni l’omicidio sarebbe avvenuto in pochi minuti, con il killer che è entrato alle ore 18 mentre la barista stava servendo alcuni clienti e l’ha colpita.

L’aggressore si era dato subito alla fuga, mentre nulla da fare per la giovane barista, morta pochi attimi dopo. Inutile l’intervento dei soccorsi. Non è ancora chiaro il movente dell’omicidio, gli inquirenti dovranno capire se si tratta di un caso di femminicidio o di un regolamento di conti.