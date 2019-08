Risultati e classifica Premier League dopo la seconda giornata

In attesa del Monday Night di questa sera tra Manchester United e Wolverhampton, dopo la seconda giornata di Premier League già si delineano le forze in campo, con Liverpool ed Arsenal uniche a punteggio pieno, mentre Manchester City e Tottenham pagano il pareggio nello scontro diretto di sabato.

Questa sera il Manchester United può raggiungere Arsenal e Liverpool battendo il Wolverhampton, gara non facile da giocare fuori casa.

Sono stati molti gli interventi sul VAR dopo il gol annullato nel recupero a Gabriel Jesus, che avrebbe regalato la vittoria alla squadra di Guardiola. Molti giocatori del City hanno postato sui social il loro commento, sostanzialmente negativo verso il VAR e le modalità di utilizzo.

Today's VAR decision is really hard to take. Any attacker that commits handball, intentional or not, is now ruled a free kick?? And if you’re defending it’s fine?? It only disadvantages the attacking team.

In my opinion this rule needs to be changed. #MCITOT pic.twitter.com/TtPsB96FD0

— Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) August 17, 2019