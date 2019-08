Si ferma due volte l’Intercity Milano-Livorno: picchiato il capotreno

Un’aggressione in treno, sull’Intercity 35662 Milano-Livorno, dopo che lo stesso si era fermato due volte per un problema tecnico. L’autore dell’aggressione è un austriaco, che era in viaggio con la famiglia. Il treno si è fermato ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, per la rottura del locomotore, che era già stato sostituito a Genova Pontedecimo.

A fronte di un ritardo di oltre 3 ore, il passeggero se l’è presa con il capotreno ed è stato successivamente identificato per l’aggressione.

Il treno Intercity era partito dalla stazione Genova Principe alle ore 9.15, ma ha subito un guasto al locomotore, che lo ha costretto a fermarsi a Genova Pontedecimo, causando un ritardo di due ore. Dopo essere ripartito, lo stesso locomotore si è nuovamente rotto ad Arquata Scrivia ed è qui che il cittadino austriaco ha picchiato il capotreno.