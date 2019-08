Ultimi sondaggi politici oggi 19 agosto: la Lega rallenta dopo gli errori di Salvini

Domani si terrà il discorso del premier Conte al Senato, come ha annunciato lui stesso su Twitter e come previsto dopo il voto sulla calendarizzazione, che ha visto crearsi una nuova maggioranza in Parlamento tra M5S e PD, che andrà confermata. La Lega di Salvini dopo aver aperto la crisi di governo potrebbe pagare in termine di consenso questa mossa, come sostengono alcuni esperti di sondaggi politici.

Domani pomeriggio, alle ore 15, sarò in Senato per le mie comunicazioni all’Aula. Potrete seguire il mio discorso in diretta streaming sulla mia pagina Facebook pic.twitter.com/XLlEPmZ03D — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) August 19, 2019

Matteo Salvini ha commesso un grave errore

Il leader della Lega, considerato da molti critici ed esperti un abile politico, in questo caso potrebbe aver sbagliato i tempi dell’apertura della crisi, come ha fatto peraltro notare anche il numero due della Lega, Giancarlo Giorgetti, che, nei giorni scorsi, aveva ammesso che la crisi se si voleva aprire, si poteva farlo subito dopo le europee.

Salvini ha voluto cercare di capitalizzare il consenso che gli attribuivano i sondaggi politici, con quote vicino il 40% ed una maggioranza assoluta pressoché certa se in alleanza con la Meloni, come avevamo mostrato in questo articolo, raggiungendo numeri importanti sia alla Camera che al Senato.

La mossa di aprire la crisi di governo ha ridato slancio al M5S, che è tornato al centro della scena, dopo un anno in cui ha subito il leader leghista, perdendo il 20% nei consensi dalle elezioni politiche alle elezioni europee, anche se non è del tutto corretto paragonarle in modalità 1:1. Ora il M5S può scegliere se tornare da Salvini potendo chiedere qualcosa in più, visto che il leader del Carroccio è in evidente difficoltà politica, oppure formare un nuovo governo con il PD, che ad oggi sembra la scelta più probabile.

La Lega potrebbe pagare in termini di consenso

Secondo Roberto Weber, direttore di Ixé, istituto di sondaggi, la Lega prima dell’apertura della crisi aveva circa il 36% di consensi, ma se l’obiettivo di inizio agosto era quello di superare quota 40%, ora il partito di Salvini rischia di finire sotto il 30%.

La maggioranza degli elettori attribuiscono alla Lega la colpa di aver aperto la crisi e gli stessi elettori leghisti non sono convinti ad andare al voto, solo il 55% si dichiara favorevole ad elezioni anticipate.

Specialmente il dietrofront di Salvini, secondo Lorenzo Pregliasco di Youtrend, rischia di non essere capito dall’elettorato della Lega. Difatti il leader del Carroccio ha aperto la crisi in maniera netta e sicura, chiedendo “pieni poteri”, per poi tornare indietro due giorni più tardi. Una mossa che rischia di penalizzare la Lega in termini elettorali, cosa che si vedrà già dai prossimi sondaggi politici.