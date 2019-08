Brasile, uomo tiene in ostaggio 18 persone in un bus: ucciso

Un uomo ha tenuto in ostaggio 18 persone in un pullman su un ponte tra Niteroi e Rio de Janeiro, è stato successivamente colpito dalla polizia. A riferirlo un quotidiano locale, l’aggressore sarebbe uscito dal pullman puntando la pistola su un ostaggio, ma è stato colpito dalle forze dell’ordine.

La strada era stata chiusa dalla polizia in entrambe le carreggiate e molti mezzi blindati avevano raggiunto la zona del sequestro. Durante la fase di uscita dal pullman il sequestratore avrebbe lanciato del materiale infiammabile verso la polizia.

Come riferiscono dei testimoni era vestito con pantaloni neri, un berretto ed una sciarpa, nel momento in cui è uscito dal pullman. Ancora non sono note il movente del sequestro, gli inquirenti stanno indagando per capirne di più.