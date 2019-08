Calciomercato Juve, offerta per Neymar: offerto Dybala più 100 milioni di euro

La Juventus entra nella trattativa per Neymar, in uscita dal PSG, offrendo il cartellino di Paulo Dybala ed un ingaggio top al giocatore. La notizia arriva dalla Spagna, con il Barcellona che stava lavorando al ritorno del talento brasiliano, ma che ora potrebbe entrare in competizione con la Juventus.

Secondo quanto riportato il ds Fabio Paratici avrebbe offerto Dybala, valutato 80 milioni di euro, oltre a 100 milioni di euro, per arrivare alla cifra complessiva di 100 milioni di euro. C’è da superare la concorrenza di Barcellona e Real Madrid, mentre al giocatore è stato offerto lo stesso stipendio che percepisce al PSG: 37 milioni di euro a stagione, superiore anche a quello di Cristiano Ronaldo.

Il quotidiano spagnolo “As” ha spiegato che il Real Madrid si starebbe tirando indietro dalla trattativa, non avendo soddisfatto le richieste di Leonardo, mentre il Barcellona sta avendo difficoltà a trovare un accordo economico con il club di Parigi. Per gli spagnoli ad oggi sarebbe la Juventus la squadra più vicina al giocatore, considerato che Leonardo aveva già manifestato interesse per Dybala.

Lo stesso tecnico del PSG, Thomas Tuchel, aveva dichiarato più volte che Neymar non sarebbe partito senza un sostituto, e dopo l’acquisto di Coutinho da parte del Bayern Monaco, ora non ci sarebbe più la contropartita da parte del Barcellona. Neymar ha più volte ribadito di voler tornare al Barcellona, ma al momento la trattativa è ferma con il club catalano.