Germania, piano anti-recessione da 50 miliardi

Dopo l’avvertimento della Bundesbank, che teme una recessione tecnica nel prossimo trimestre, con i dati che arriveranno in autunno, il governo tedesco è pronto ad investire 50 miliardi sull’economia, per dare una scossa ed evitare la stagnazione, una situazione simile a quella italiana, con i due paesi che a livello industriale sono molto legati.

A darne comunicazione ufficiale è stato il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, che ha affermato la sua disponibilità ad aumentare la spesa pubblica, con interventi fino a 50 miliardi di euro, che è la stessa spesa effettuata per affrontare la crisi economica del 2008. C’è da aggiungere che con il sempre più probabile arrivo del Quantitative Easing 2.0 a settembre, le risorse necessarie per effettuare gli investimenti potrebbero arrivare quasi a “costo zero”.

Inoltre i titoli di stato tedeschi continuano ad avere rendimenti negativi, in costante diminuzione. Questo significa che con l’introduzione del QE 2.0 l’andamento dei Bund tedeschi sarebbe potuto calare ulteriomente, con alcuni rischi legati a dei tassi troppo negativi. La Germania ha tenuto il rapporto debito/Pil al 60%, oltre la metà di quello italiano e dunque si può permettere l’investimento, che va in controtendenza con l’idea del pareggio di bilancio, spesso criticata in Europa per l’avanzo primario tedesco.

La recessione è dietro l’angolo

Dopo i dati del secondo trimestre, che hanno visto rallentare il Pil tedesco dello 0,1%, ora il governo tedesco teme la recessione tecnica nel prossimo. Ha pagato il pressing dell’alleato di governo della CDU, la SPD che chiede da tempo degli investimenti. Inoltre il primo settembre si terranno votazioni importanti in Germania dell’Est, in Sassonia e Brandeburgo, dove l’estrema destra di Afd è più forte e la zona è più povera rispetto al resto del paese, anche per questo si è forse voluto fare delle concessioni economiche.