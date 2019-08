Gli Stati Uniti testano un missile a medio raggio

Gli Stati Uniti hanno testato un missile a medio raggio, dopo l’addio al disarmo nucleare, con diretto interessato il presidente russo Vladimir Putin. È lo stesso Putin a commentare il test, dichiarando che la Russia “dispiegherà armi se Trump lo farà”. Sempre in queste settimane la Corea del Nord sta effettuando test missilistici sempre più frequenti, dopo il fallimento dell’accordo con Donald Trump.

“La Russia non dispiegherà missili a corto e medio raggio nelle regioni del mondo dove non ci saranno armi Usa corrispondenti”, questa la posizione di Putin, con riferimento al non più in vigore trattato Inf firmato con gli Stati Uniti. Ad effettuare i test è stato il Pentagono nella sua base, come è stato riportato da molti media.

A darne comunicazione è stato lo stesso presidente russo a margine dell’incontro con Macron, avvenuto ieri a Parigi. Putin ha spiegato che se gli Stati Uniti torneranno a mettere in funzione i propri missili, lo farà anche la Russia. “Non lo faremo finché non vedremo quelli americani”, ha concluso Putin.