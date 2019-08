Mimmo Lucano, il padre in grave condizioni: appello a Mattarella

Mimmo Lucano si appella a Mattarella, con il padre in gravi condizioni a Riace e con il divieto di dimora nella città che ha colpito l’ex sindaco, che rende impossibile andarlo a trovare. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, che in merito all’inchiesta a carico di Lucano, ha deciso di confermare il divieto di dimora. Difficilmente Mattarella potrà fare qualcosa, essendoci un’indagine in corso della Procura, in un caso che presumibilmente non è inedito in ambito giuridico.

Per le elezioni amministrative che si sono tenute qualche mese fa Mimmo Lucano aveva ricevuto una deroga dal Tribunale di Locri per entrare a Riace per votare. Ora evidentemente si tenterà una strada simile. Il provvedimento è ancora più pesante, secondo Lucano, dei domiciliari imposti lo scorso ottobre.

Ora attenderà il giudizio della Corte Suprema, che deve decidere sull’esilio dell’ex sindaco, qualora venisse rimosso il divieto, potrebbe tornare a Riace e fare visita al padre. La vicenda è stata resa pubblica dal comitato “Undici Giugno”, che segue le vicende di Mimmo Lucano e da alcuni esponenti politici, come il segretario del PD, Nicola Zingaretti, che ha fatto un appello.