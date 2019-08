Oggi il discorso di Conte al Senato: gli scenari possibili

Questo pomeriggio alle 15 si terrà l’intervento del premier Conte in Senato, che dovrà rispondere sulla crisi di governo aperta dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e che successivamente potrebbe presentare le dimissioni al Quirinale. Molti sono gli scenari possibili, dipenderà dalla posizione del premier, che negli ultimi giorni non ha fatto trapelare nulla sulla crisi e sulla possibile nuova maggioranza PD-M5S.

Ipotesi dimissioni di Conte

Se Conte decidesse di presentare le sue dimissioni al Colle dopo aver tenuto il discorso, come molti esperti sostengono, la palla passerebbe al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che avrebbe il compito di gestire questa fase della crisi.

In questo scenario non si terrà il voto di sfiducia al premier Conte, perché sarebbe anticipato dalle dimissioni e si interromperebbero i lavori parlamentari, compreso il taglio di 345 deputati e senatori, previsto per il 22 agosto.

Il voto di sfiducia e le risoluzioni

C’è la possibilità che si vada al voto in Aula, con il M5S che ha già comunicato che è pronto a presentare una mozione di supporto al premier Conte.

La Lega non sembra più intenzionata a presentare la sfiducia a Conte, dopo il dietrofront di Salvini sulla crisi, tornando a chiedere un nuovo governo con il M5S. Nei giorni scorsi il vicepremier aveva dichiarato di avere il “telefono acceso”, facendo intendere che sarebbe disponibile a fare un nuovo contratto con il M5S.

A rischio il taglio dei parlamentari

Il voto finale per il taglio dei parlamentari è previsto per il 22 agosto, tra due giorni, che però potrebbe non avvenire nel caso in cui Conte si dimettesse. Si potrebbe andare avanti con il taglio dei parlamentari se non venisse sfiduciato il premier e si andasse avanti con l’attuale governo, uno scenario che al momento appare poco probabile.