Open Arms, Sky: i migranti saranno scortati in Spagna dalla nave Dattilo

Dopo diciannove giorni in mare, sembra essersi sbloccata la situazione della Open Arms, con fonti Sky che rivelano come il governo abbia individuato nella nave della Guardia Costiera “Dattilo”, il mezzo per scortare i migranti in Spagna, che ha fornito un porto sicuro a Minorca, come riferito dal premier spagnolo Pedro Sanchez.

A dare l’annuncio è stato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, che ha offerto il supporto della Guardia Costiera per portare i migranti in Spagna. Il rifiuto del viaggio da parte dell’Ong era stato giustificato dall’essere ad 800 metri dal porto di Lampedusa, dove loro vorrebbero sbarcare.

Per risolvere la questione è probabile che tra poche ore avvenga il trasbordo sulle navi della Guardia Costiera, in particolare sulla Dattilo, che scorterà i migranti in Spagna insieme alla Open Arms. Il viaggio dovrebbe durare tre giorni, come aveva riferito il presidente dell’Ong, Riccardo Gatti.