Sardegna, uomo ucciso a colpi di pistola in campagna

Un uomo di 48 anni è stato ritrovato morto in una zona di campagna dalle forze dell’ordine, dopo aver ricevuto dei colpi d’arma da fuoco che hanno causato la morte. Si tratterebbe di Roberto Vinci, una persona che era già nota alle autorità.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Brotzu di Cagliari in condizioni che apparivano già molto gravi. Dopo alcune ore è morto in ospedale, per le ferite riportate. I medici non hanno potuto fare nulla, per la quantità di proiettili che ha colpito l’uomo.

La polizia ora sta cercando il killer nella zona degli spari. La vittima è stata colpita mentre si stava recando verso i suoi terreni, vicini al luogo degli spari. Non è chiaro il movente dell’omicidio, che potrebbe essere legato a questioni personali tra i due uomini.