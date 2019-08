Tegola Juve, Sarri ha la polmonite: a rischio l’esordio con il Parma

Il club bianconero ha comunicato che il tecnico Maurizio Sarri ha riscontrato la polmonite, dopo essersi sottoposto ad accertamenti medici, dopo aver accusato un malone nella giornata di mercoledì, sul pullman che portava la squadra a Villar Perosa per l’amichevole in casa.

Sarri aveva voluto comunque scendere in campo e seguire la squadra durante l’amichevole, ma non è andato poi a Trieste per l’amichevole contro la Triestina. Segno che qualcosa già era stato riscontrato.

Oggi arriva il comunicato del club: “Sarri dopo essersi riposato nel weekend, ha coordinato il lavoro del suo staff. Stamane non ha diretto l’allenamento, a causa di un prolungarsi della sindrome influenzale, che lo aveva colpito già nella scorsa settimana. Nel pomeriggio si è sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno evidenziato una polmonite, per la quale sta effettuando una terapia specifica”. L’esordio di sabato 24 a Parma ora sembra a rischio per Sarri.