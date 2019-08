Ultimi sondaggi politici oggi 20 agosto: rilevazione shock per il M5S

Oggi pomeriggio si terrà al Senato il discorso del premier Giuseppe Conte, che dovrà riferire sulla crisi di governo e sulle sue decisioni in merito, dopo che il voto sul calendario aveva mostrato una nuova maggioranza M5S-PD.

Il sondaggio elettorale shock: M5S al 7-8%

Secondo un sondaggio politico riservato pubblicato dal Corriere della Sera, al tavolo di Davide Casaleggio sarebbe arrivato una rilevazione shock per il Movimento 5 Stelle, che lo stima intorno al 7-8%. Un calo di quasi dieci punti percentuali rispetto alle elezioni europee. C’è da chiedersi se un sondaggio fatto ad agosto può garantire la stessa affidabilità di quelli effettuati a luglio, che stimavano il M5S sul 17%. Questo perché molte persone sono in vacanza ed è difficile trovare un altro campione significativo in poco tempo, difatti molte aziende di sondaggi, come SWG, non fanno rilevazioni durante il mese di agosto.

I dubbi dell’alleanza con il PD

Nei giorni scorsi i vertici del Movimento 5 Stelle si sono riuniti a Marina di Bibbona, nella villa di Beppe Grillo, per fare il punto sulla situazione politica attuale e decidere anche se allearsi con il PD, con i numeri che ci sarebbero in entrambe le Camere.

La voce dell’alleanza tra M5S e PD era stata lanciata da Renzi una settimana fa, quando con una lettera proprio al Corriere, aveva posto le basi per un dialogo tra le due forze. Ora il M5S deve capire in poco tempo se l’alleanza con il PD può convenire o se, qualora fossero attendibili i riscontri dei sondaggi riservati, abbia già causato dei danni al consenso del Movimento.

Il calo della Lega è certificato

Se da una parte c’è un sondaggio politico da valutare nella sua attendibilità per il M5S, il calo della Lega è più concreto, dimostrato dagli ultimi sondaggi elettorali, che mostravano un calo di quasi due punti per Salvini, a beneficio del M5S.

Sondaggi elettorali Termometro Politico 9 agosto

Lega 36,1 PD 23,4 M5S 18,2 Fratelli d'Italia 7,1 Forza Italia 6,0 +Europa 2,3 La Sinistra 1,8 Verdi 1,8 Partito Comunista 1,0 Altri 2,3

Stando agli ultimi sondaggi elettorali usciti su Termometro Politico, la Lega è in calo ma ancora al 36%, il problema per Salvini sarà gestire l’ultima settimana, nella quale ha commesso forse qualche errore di comunicazione. La crisi di governo, infatti, è attribuita alla Lega, che però nelle ultime ore ha fatto dietrofront, dopo che si è concretizzato l’accordo tra M5S e PD. Una linea non chiara che potrebbe muovere i consensi.