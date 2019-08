Brasile, caos incendi: record di roghi nella foresta amazzonica

La foresta amazzonica sta subendo il massimo numero di incendi da molti anni, con un +83% rispetto allo stesso periodo del 2018, come ha registrato l’agenzia di ricerca spaziale del Paese. Come ha riferito la BBC, il fumo degli incendi ha provocato un blackout nella città di San Paolo.

Il numero di incendi nella foresta pluviale è aumentato a dismisura negli ultimi mesi, con gli attacchi delle opposizioni a Bolsonaro, che dall’inizio del suo mandato ha anche aumentato le deforestazioni.

Da gennaio ad agosto 2019 sono stati registrati 73mila incendi, rispetto ai 39.759 del 2018. Il record supera l’anno di 2013 ed è ancora più preoccupante, visto che negli ultimi due anni il fenomeno era in diminuzione.

Nei giorni scorsi era stato licenziato il direttore dell’agenzia di ricerca spaziale, Ricardo Galvao, colpevole di aver diffuso i dati sulla deforestazione: il 67% in più del 2018.

Last month, INPE showed that deforestation in July had increased 300% in comparison to the same month in 2018. Bolsonaro accused the agency of making up "lies" that could hurt the country's trade talks and replaced its chief with a military official.pic.twitter.com/YmQVrKAQW3

