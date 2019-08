Confermata la condanna per pedofilia per il Cardinale Pell

È stata confermata in Appello la condanna per pedofilia per il Cardinale George Pell, accusato di aver abusato di minori coristi di 13 anni nella Cattedrale di San Patrizio, tra il 1996 e 1997. La prima sentenza era stata emessa a marzo ed aveva fatto molto scalpore, per i 50 anni richiesti verso il prelato più alto in grado della Chiesa Cattolica, nonché tesoriere di Papa Francesco. Alla fine fu condannato a sei anni, riducendo la richiesta dell’accusa.

La Corte d’Appello dello stato di Victoria ha confermato la sentenza con una maggioranza 2-1, respingendo così il ricorso dei legali del Cardinale. Ora George Pell potrà presentare ricorso all’Alta Corte, l’organo di giudizio finale dell’Australia.

Il caso Pell ha fatto scalpore in tutto il mondo, con il Vaticano che ha cercato di ridimensionarlo, nonostante il Cardinale fosse stato stretto membro dello staff di Papa Francesco ed inoltre non sono state prese le distanze dall’operato del Cardinale, in attesa della sentenza definitiva.