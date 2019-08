Crisi di governo, cosa succede ora dopo le consultazioni al Colle?

Dopo l’inizio ufficiale della crisi di governo, con l’annuncio delle dimissioni di Conte, ora l’iter prevede il passaggio al Colle per le consultazioni (qui il calendario dei ricevimenti). Successivamente bisognerà vedere come il presidente Mattarella vorrà gestire la crisi di governo, sembra che si voglia scegliere una strada veloce.

Il presidente Sergio Mattarella ha chiesto a Giuseppe Conte di rimanere in carica per gli affari correnti, significa che anche Matteo Salvini rimarrà al ministero degli Interni fino all’insediamento del nuovo governo.

La certezza dei tempi rapidi

Secondo quanto emerge dal Quirinale, il capo dello Stato non intende replicare le consultazioni del 2018, quando servirono molte settimane prima di arrivare ad un governo. La manovra di bilancio incombe e l’obiettivo è risolvere la crisi in tempi brevi. Dipenderà da cosa diranno le delegazioni al Presidente, soprattutto quelle di PD e M5S. Se dovesse emergere subito in maniera chiara la volontà di formare un nuovo governo, il presidente Mattarella potrebbe dare già un incarico nei prossimi giorni.

I possibili incarichi esplorativi

Uno dei possibili incarichi esplorativi potrebbe essere dato al presidente della Camera, Roberto Fico, da sempre visto più vicino alle posizioni del PD e per questo facilitato in una possibile formazione di un nuovo governo. Non necessariamente dovrebbe poi rimanere in carica come premeir, ma potrebbe essere un modo per fare da mediatore.

Il Governo di Scopo

La prima idea di Matteo Renzi riguardava proprio un governo di breve durata, un Governo Istituzionale o di Scopo, per evitare l’aumento dell’Iva, tagliare i parlamentari e poi andare al voto. In questo scenario si potrebbe tornare ad elezioni nel 2020, dopo l’approvazione di una nuova legge elettorale.

Il Governo di legislatura

Questa è l’ultima proposta dei vertici PD e M5S, dopo aver iniziato i contatti ed aver votato insieme per il calendario del Senato la scorsa settimana, si è palesata l’idea di un governo con dei punti precisi da realizzare, per durare quattro anni.

Molti esponenti del PD hanno aperto a questa possibilità e lo stesso Renzi non ha chiuso ad un possibile governo politico con il M5S. Da decidere, però, le varie cariche dei ministri e dei sottosegretari, che dovranno essere politici e per questo potrebbe essere richiesto parecchio tempo.

Le elezioni restano una possibilità

Qualora non si dovesse trovare un accordo od una nuova maggioranza parlamentare, si tornerebbe al voto a novembre od inizio 2020, con il rischio dell’esercizio provvisorio, che potrebbe far aumentare l’Iva al 25%, come paventato da Matteo Renzi.