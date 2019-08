Da oggi in sala il nuovo “Re Leone” il live action della Disney

Da oggi 21 agosto sarà in sala il nuovo Re Leone, il live action realizzato sulla base del popolare film di animazione di 25 anni fa, diventato un simbolo in ambito cinematografico. La trama ricalca il successo del passato: il piccolo Simba nasce dal re Mufasa, ma ci sarà lo zio Scar che ambirà al trono. Simba avrà il compito di riprendersi il trono, seguito dagli amici Timon e Pumbaa.

Il nuovo film ha una durata considerevole, circa due ore, rispetto ai 90 minuti del film di animazione di 25 anni fa. La regia è stata affidata a Jon Favreau, che ha già lavorato al live action “Il libro della giungla”.

Un film sia per adulti, con le musiche di Elton John, sia per i bambini, con i personaggi buffi e la crescita del personaggio Simba dall’infanzia all’età adulta. Le nuove tecniche del live action pagano però un prezzo allo stile “fiabesco” del titolo originale. Per ora sembra non aver influito sul box office, con incassi già maggiori a Frozen, paragonando lo stesso periodo negli Usa.