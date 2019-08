Fiorentina, è arrivato Ribery: “Sono in un grande club”

Frank Ribery è sbarcato a Firenze, con la maglia e la sciarpa della Fiorentina, accolto con entusiasmo dai tanti tifosi viola giunti in aeroporto per l’arrivo dell’attaccante ex Bayern Monaco. Negli ultimi giorni sono stati limati i dettagli legati al trasferimento del giocatore, che ha firmato un contratto da quattro milioni a stagione più bonus per due anni.

“Sono felice, sono in un grande club ed ho già parlato con Luca Toni – ha dichiarato Ribery, facendo riferimento all’ex compagno italiano – mi piace anche la lingua italiana”, ha spiegato ai cronisti. Il francese ha risolto i problemi con il fisco tedesco ed ha avuto il via libera per la firma con la Fiorentina.

Vestirà la maglia numero 7, quella che aveva al Bayern Monaco e che nelle partite del pre-campionato aveva vestito Pulgar, che dovrà cedere il numero al campione francese. I bonus inseriti nel contratto, che peseranno solo al 50% per gli effetti del Decreto Crescita, sono relativi a gol ed assist e sono stati richiesti da Ribery, segno che è alla Fiorentina non per chiudere la carriera ma per essere decisivo.