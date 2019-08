Il presidente dell’Uruguay ha un tumore ai polmoni

Nella giornata di martedì il presidente dell’Uruguay, Tabaré Vázquez, ha annunciato pubblicamente di avere un tumore ai polmoni. Ancora non è chiaro se si tratta di un tumore benigno, occorrerà attendere le diagnosi da effettuare nei prossimi giorni.

Tabaré Vázquez ha 79 anni ed è stato eletto presidente nel 2014 e dovrebbe rimanere in carica fino al 2020. Era già stato in carica dal 2005 al 2010. Lui stesso di professione è un medico oncologo.

Nei giorni scorsi, 31 luglio, aveva perso la moglie María Auxiliadora Delgado. Il presidente ha dichiarato che questa malattia non influirà sulle attività da effettuare come presidente, come ha voluto ricordare nelle scorse ore. Nei prossimi giorni si dovrebbe sapere in maggiore dettaglio le condizioni del presidente e su eventuali prossimi passi da effettuare.