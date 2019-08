Kashmir, l’India ha arrestato 2.300 persone

Continuano gli scontri in Kashmir, zona contesa tra Pakistan e India, attualmente amministrato dal governo indiano, ma con la popolazione che chiede l’autonomia. Nella giornata di ieri circa 2.300 persone, per lo più giovani manifestanti, sono stati presi in custodia dalla polizia del Kashmir, durante un blocco sicurezza ed un blackout delle comunicazioni, che era stato imposto da New Delhi.

Le contestazioni sono iniziate dopo che l’India ha revocato l’autonomia alla regione contesa con il Pakistan. Tra le persone arrestate ci sarebbero sia anti-India che pro-India ed al momento sono stati collocati in carceri temporanei od in strutture improvvisate.

Sono 100 le persone arrestate sfruttando la legge sulla sicurezza pubblica, che consente di arrestare senza processo e permette di trattenere in carcere le persone fino a due anni. Sono molte le truppe indiane inviate in Kashmir, che già era una delle regioni con più militari al mondo.

Le comunicazioni via telefono, internet e la tv via cavo sono state interrotte, successivamente ripristinate in alcune zone.