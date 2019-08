Pensioni 2020, ultimissime: si dimette Conte, rischio per Opzione Donna e Quota 41

Si è dimesso nella giornata di ieri il premier Giuseppe Conte, con oggi che sono previste le consultazioni al Quirinale dalle ore 16 (il calendario dei ricevimenti di Mattarella), e questo potrebbe avere dei risvolti importanti nelle riforme sulle pensioni per il 2020, come la proroga di Opzione Donna e Quota 41.

Il problema principale riguarda le promesse fatte dal governo Conte, che riguardavano la proroga di Opzione Donna per il 2020 e la realizzazione di Quota 41 per tutti, in modo da rendere più facile l’accesso alle misure pensionistiche, come aveva più volte detto Matteo Salvini.

Rischio sulla proroga di Opzione Donna per il 2020

Al momento Opzione Donna è valida fino alla scadenza prevista del 31 dicembre 2019, termine per il quale è possibile fare domanda se si sono raggiunti i requisiti necessari (58 anni di età, 59 per le autonome, e 35 anni di contributi).

Per quanto riguarda il 2020 non si è ancora prorogata la riforma pensioni, dunque dal prossimo anno potrebbe non essere possibile per le donne nate nel 1962 andare in pensione con 35 anni di contributi. Molte cittadine stavano attendendo la proroga di Opzione Donna, con il CODS (Comitato Opzione Donna Social), presieduto da Orietta Armiliato, che da sempre sostiene il rinnovo fino al 2023, ma non ha mai ricevuto garanzie concrete dal governo Conte.

Ora che il governo è caduto, c’è un nuovo problema per il 2020, anno che sembrava già “risolto” dopo le dichiarazioni di Durigon, che parlava della proroga come “già fatta” e prevista nella prossima manovra di bilancio. Bisognerà capire chi sarà a fare la nuova manovra e quali saranno le intenzioni del prossimo governo, che potrebbe essere tra PD e M5S, con l’obiettivo principale di evitare l’aumento dell’Iva, il che potrebbe comportare il “sacrificio” di alcune misure, come anche Opzione Donna.

Quota 41 per tutti per ora non è sul tavolo

Nonostante le numerose promesse di Salvini e della Lega, ora con la caduta del governo non si tornerà a parlare di Quota 41 per tutti, se non in ambito di campagna elettorale. Salvini ha avuto la possibilità di fare la manovra 2019 e si è dovuto scontrare con i conti pubblici: difatti una misura come Quota 41 peserebbe ancor di più sulle finanze dello Stato, come aveva fatto capire anche il sottosegretario Durigon, che aveva accennato ad una “Quota 42” per mancanza di fondi.