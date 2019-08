Quirinale, oggi alle 16 le consultazioni

Sono state convocate per oggi dalle ore 16 le consultazioni al Quirinale, dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che dovrà gestire questa fase della crisi di governo, aperta dalla dimissioni del premier Conte.

Conte è rimasto in carica per il “disbrigo degli affari correnti”, ma già dalle prossime ore si potrebbe verificare un incarico esplorativo, per risolvere la crisi in tempi brevi, come sembra intenda fare Mattarella. Nel suo discorso il premier Conte ha parlato anche di futuro, c’è da vedere se ci saranno le possibilità per un incarico bis del presidente del Consiglio dimissionario.

Il calendario delle consultazioni

21/08

Ore 16: Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati

Ore 16.45: Presidente della Camera, Roberto Fico

Ore 17.30: Delegazione “Autonomie”

Ore 18: Delegazione “Gruppo Misto” Senato

Ore 18.30: Delegazione “Gruppo Misto” Camera

Ore 19: Delegazione “Liberi e Uguali” Camera

22/08

Ore 10: Delegazione “Fratelli d’Italia”

Ore 11: Delegazione “Partito Democratico”

Ore 12: Delegazione “Forza Italia”

Ore 16: Delegazione “Lega”

Ore 17: Delegazione “Movimento 5 Stelle”

L’incarico esplorativo a Fico

Una delle possibilità, come era già avvenuto dopo le elezioni politiche, riguarda l’incarico esplorativo a Roberto Fico, presidente della Camera e da sempre più vicino alle posizioni di centrosinistra, oltre ad essere uomo di Beppe Grillo.