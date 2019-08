Renzi: “Non farò parte del governo”. Oggi la direzione PD alle 11

Durante la seduta al Senato è intervenuto l’ex premier Matteo Renzi, che ha tenuto un discorso contro Salvini e ribadendo la necessità un governo che eviti che l’Italia “va a sbattere”. Nel suo intervento Renzi ha spiegato che non intende far parte del nuovo governo, smentendo le ricostruzioni dei giorni scorsi, che parlavano di un ministero per Maria Elena Boschi.

Oggi alle ore 11 la direzione PD

Dalle 11 si terrà la direzione del PD, nella quale si deciderà la linea da tenere alle consultazioni al Quirinale, che si svolgeranno dalle ore 16 di oggi (qui il calendario delle delegazioni). La direzione dovrà tirare fuori una linea che vada bene all’ex premier Renzi e che possa essere approvata anche dai vertici del M5S.

Il segretario del PD, Nicola Zingaretti, ha posto una condizione ieri: “Conte non dovrà essere il premier della nuova coalizione”, mentre Renzi sulla questione è stato più vago e non ha preso una posizione netta, anche se in passato aveva chiesto un governo più distante da quello dimissionario, è difficile pensare che possa andare bene un Conte-bis per il PD.