Trump ha annullato la visita in Danimarca dopo il caso Groenlandia

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha cancellato la visita in Danimarca, dopo il rifiuto del governo di aprire una trattativa per la vendita della Groenlandia, come era stato ipotizzato nei giorni scorsi.

Posticipata a data da destinarsi la visita di Trump alla premier danese Mette Frederiksen, che aveva definito “assurda” la richiesta del presidente Usa di voler acquistare la Groenlandia. “La Groenlandia appartiene alla Groenlandia, non alla Danimarca”, aveva detto la premier danese alla richiesta della Casa Bianca.

Il tutto era iniziato da un rapporto di un funzionario americano, che aveva riferito al presidente che la Danimarca aveva problemi a mantenere la Groenlandia, con un sussidio annuo di circa 457 milioni di euro, che ogni anno il governo danese invia all’isola.

….The Prime Minister was able to save a great deal of expense and effort for both the United States and Denmark by being so direct. I thank her for that and look forward to rescheduling sometime in the future!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019